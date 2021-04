Monza-Pescara: formazioni e dove vederla (Di domenica 4 aprile 2021) Lunedì 5 Aprile 2021 nello Stadio Brianteo alle ore 15: 00 si disputerà la partita Monza-Pescara di Serie B. Il Monza si trova al terzo posto con 51 punti e arriva da una vittoria con la Reggiana, una sconfitta contro il Venezia e un pareggio contro l’Entella. Il Pescara si trova al 19 posto con 26 punti e arriva da due sconfitte con Ascoli e Vicenza e da una vittoria con il Pisa. Per gli ospiti sarà importante trovare dei punti salvezza. Entella-Monza 1-1: Scaglia risponde a Brunori Monza-Pescara: probabili formazioni Monza (4-3-3): Lamanna, Donati, Scaglia, Pirola, Carlos Augusto, Frattesi, Scozzarella, Armellino, D’Errico, Diaw, Mota Carvalho. Allenatore: Brocchi. Pescara (4-3-2-1): Fiorillo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) Lunedì 5 Aprile 2021 nello Stadio Brianteo alle ore 15: 00 si disputerà la partitadi Serie B. Ilsi trova al terzo posto con 51 punti e arriva da una vittoria con la Reggiana, una sconfitta contro il Venezia e un pareggio contro l’Entella. Ilsi trova al 19 posto con 26 punti e arriva da due sconfitte con Ascoli e Vicenza e da una vittoria con il Pisa. Per gli ospiti sarà importante trovare dei punti salvezza. Entella-1-1: Scaglia risponde a Brunori: probabili(4-3-3): Lamanna, Donati, Scaglia, Pirola, Carlos Augusto, Frattesi, Scozzarella, Armellino, D’Errico, Diaw, Mota Carvalho. Allenatore: Brocchi.(4-3-2-1): Fiorillo, ...

psb_original : Qui Pescara - Stop per Balzano e Memushaj. Partenza per Monza e ritiro in terra lombarda #SerieB - psb_original : Monza, biancorossi al lavoro per preparare la sfida al Pescara #SerieB - AnsaAbruzzo : Calcio, Pasqua di lavoro per il Pescara verso il Monza - VFLPrediction : Serie A Game 2 Monza????Cagliari Milan????Pordenone Bologna??Lazio Empoli????Inter Fiorentina????Benevento Frosinone??Sampdo… - tabellamercatob : Classifica dopo la 12^ ritorno #SerieB #Empoli 59, #Lecce 55, #Monza e #Salernitana 51, #Venezia 49 In coda… -