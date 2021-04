LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: Paltrinieri e Quadarella vincono i 1500 sl, titolo senza record per Pilato nei 50 rana (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35: Di seguito l’elenco dei partenti dei 200 misti uomini: 1 ITA PELIZZARI Matteo CC Aniene 1991 2’03.22 2 ITA GLESSI Lorenzo Esercito – Gorizia Nuoto 1998 2’02.59 3 ITA SORRISO Giovanni CC Aniene 1992 2’02.56 4 ITA RAZZETTI Alberto Fiamme Gialle – Genova Nuoto My Sport 1999 2’02.04 5 ITA MATTEAZZI Pier Andrea Esercito – In Sport Rane Rosse 1997 2’02.36 6 ITA MATTEAZZI Massimiliano In Sport Rane Rosse 1999 2’02.59 7 ITA DI FABIO Nicolangelo Esercito – Aurelia Nuoto 1996 2’02.97 8 ITA SARPE Pietro Paolo CC Aniene 2000 2’03.82 18.33: Silvia Di Pietro si impone con il crono di 26?38 a precedere Cocconcelli (26?59) e Di Liddo (26?62). 18.32: Di seguito le partenti dei 50 farfalla donne: 1 ITA BIANCHI Ilaria Fiamme Azzurre – Nuoto Cl.Azzurra 91 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.35: Di seguito l’elenco dei partenti dei 200 misti uomini: 1 ITA PELIZZARI Matteo CC Aniene 1991 2’03.22 2 ITA GLESSI Lorenzo Esercito – Gorizia1998 2’02.59 3 ITA SORRISO Giovanni CC Aniene 1992 2’02.56 4 ITA RAZZETTI Alberto Fiamme Gialle – GenovaMy Sport 1999 2’02.04 5 ITA MATTEAZZI Pier Andrea Esercito – In Sport Rane Rosse 1997 2’02.36 6 ITA MATTEAZZI Massimiliano In Sport Rane Rosse 1999 2’02.59 7 ITA DI FABIO Nicolangelo Esercito – Aurelia1996 2’02.97 8 ITA SARPE Pietro Paolo CC Aniene 2000 2’03.82 18.33: Silvia Di Pietro si impone con il crono di 26?38 a precedere Cocconcelli (26?59) e Di Liddo (26?62). 18.32: Di seguito le partenti dei 50 farfalla donne: 1 ITA BIANCHI Ilaria Fiamme Azzurre –Cl.Azzurra 91 ...

zazoomblog : LIVE Nuoto Assoluti 2021 in DIRETTA: Paltrinieri e Quadarella vincono i 1500 sl - #Nuoto #Assoluti #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Nuoto Assoluti 2021 in DIRETTA: via alle finali! Subito Paltrinieri in vasca - #Nuoto #Assoluti #DIRETTA:… - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la #DIRETTA dell'ultimo giorno di gare degli Assoluti di #nuoto: Paltrinieri e Quadarella at… - infoitsport : LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: Pilato sfiora il record italiano dei 50 rana! - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! Oggi grande abbuffata prima di #Pasqua con #SerieA… -