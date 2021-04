Live Napoli-Crotone 2-1 | Osimhen raddoppia | Simy accorcia

(Di sabato 3 aprile 2021) Riparte la corsa Champions per gli azzurri di Gattuso. Una vigilia per ilcaratterizzata dall'attesa per l'esito dei tamponi molecolari ai quali sono stati sottoposti ieri mattina...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliCrotone 3-1, punizione vincente di #Mertens! - Shoronpo_milan : RT @calciomercatoit: ?? 34' GOOOL #Napoli! Meravigliosa punizione di Dries #Mertens! ???? #SerieATIM LIVE! #AtalantaUdinese 1-0 #SassuoloRo… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? 34' GOOOL #Napoli! Meravigliosa punizione di Dries #Mertens! ???? #SerieATIM LIVE! #AtalantaUdinese 1-0 #SassuoloRo… - calciomercatoit : ?? 34' GOOOL #Napoli! Meravigliosa punizione di Dries #Mertens! ???? #SerieATIM LIVE! #AtalantaUdinese 1-0… - titty_napoli : RT @calciomercatoit: ?? 25' RETEEE #Fiorentina! Pareggia la viola con #Vlahovic, su assist di #Castrovilli! ???? #SerieATIM LIVE! #Atalanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

SEGUI LA DIRETTA DI- CROTONE L'Atalanta per continuare ad inseguire la Champions League, blindando il quarto posto, l'Udinese per raggiungere quanto prima la salvezza. SEGUI LA DIRETTA DI ...Italiano- CROTONE 0 - 0(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso CROTONE (3 - ...SEGUI LA DIRETTA DI NAPOLI-CROTONE L’Atalanta per continuare ad inseguire la Champions League, blindando il quarto posto, l’Udinese per raggiungere quanto prima la salvezza. SEGUI LA DIRETTA DI ...Approfittando dei due punti persi dal Milan nel lunch match e del recupero con la Juventus, il Napoli proverà ad avvicinarsi in maniera significativa al secondo posto, attualmente occupato dai ...