Juventus, Pirlo: “Stanno capitando un po’ troppo spesso errori di concentrazione” (Di sabato 3 aprile 2021) Il derby della Mole è finito 2.2 ed è stato combattuto, con il risultato sempre in bilico. Ad analizzare l'altalena di emozioni della partita contro il Toro è il tecnico della Juventus Andrea Pirlo. Queste le loro dichiarazioni a fine gara.ANDREA Pirlo «Purtroppo ci complichiamo le cose da soli: avevamo iniziato bene, eravamo andati in vantaggio, ma ci siamo fatti riprendere. Pensavamo di poter fare un altro tipo di ripresa, ma siamo andati sotto e poi il resto della gara è stato difficile. Stanno capitando un po' troppo spesso errori di concentrazione, dobbiamo migliorare e capire che non si può diminuire l'attenzione neanche un secondo. Abbiamo giocato tante partite ed è normale che manchi un po' di lucidità, ma non ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Il derby della Mole è finito 2.2 ed è stato combattuto, con il risultato sempre in bilico. Ad analizzare l'altalena di emozioni della partita contro il Toro è il tecnico dellaAndrea. Queste le loro dichiarazioni a fine gara.ANDREA«Purci complichiamo le cose da soli: avevamo iniziato bene, eravamo andati in vantaggio, ma ci siamo fatti riprendere. Pensavamo di poter fare un altro tipo di ripresa, ma siamo andati sotto e poi il resto della gara è stato difficile.un po'di, dobbiamo migliorare e capire che non si può diminuire l'attenzione neanche un secondo. Abbiamo giocato tante partite ed è normale che manchi un po' di lucidità, ma non ...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il mio obiettivo è continuare a far bene, e farlo alla Juventus. La squalifica di Buffon? Non c… - ZZiliani : #Pirlo insiste sulle difficoltà della #Juventus quando incontra “squadre che si chiudono”. Ma in che film? Il… - juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - techgateorg : Torino 2-2 Juventus: Cristiano Ronaldo spares Andrea Pirlo’s side from Turin Derby embarrassment - m_dazzi : La peggior Juventus degli ultimi 15 anni. Senza dubbio. Con Cristiano Ronaldo in rosa. Povero Pirlo che inizio carriera di merda -