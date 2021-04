Juventus, Pirlo critico: “Cali di concentrazione nei 90 minuti. A questi livelli si paga il minimo errore” (Di sabato 3 aprile 2021) La Juventus dopo la caduta contro il Benevento non si rialza del tutto, ma trova un solo punto nel derby cittadino.Juventus, Paratici e Nedved non perdonano: l’ammenda per Dybala è esorbitanteUna partita difficile interpretata con grande voglia e cattiveria agonistica dai ragazzi di Davide Nicola, con la Vecchia Signora che probabilmente è stata anche sorpresa da questo atteggiamento dei granata. Nel finale grazie a un gol del solito Cristiano Ronaldo i bianconeri sono riusciti a evitare la sconfitta. Andrea Pirlo al termine del match ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dove ha provato a dire la sua sull'incontro.L'ex centrocampista del Milan appare rammaricato e si lamenta con i suoi ragazzi per una concentrazione che latita all'interno dei novanta minuti: "Pensavamo di poter fare ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 aprile 2021) Ladopo la caduta contro il Benevento non si rialza del tutto, ma trova un solo punto nel derby cittadino., Paratici e Nedved non perdonano: l’ammenda per Dybala è esorbitanteUna partita difficile interpretata con grande voglia e cattiveria agonistica dai ragazzi di Davide Nicola, con la Vecchia Signora che probabilmente è stata anche sorpresa da questo atteggiamento dei granata. Nel finale grazie a un gol del solito Cristiano Ronaldo i bianconeri sono riusciti a evitare la sconfitta. Andreaal termine del match ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dove ha provato a dire la sua sull'incontro.L'ex centrocampista del Milan appare rammaricato e si lamenta con i suoi ragazzi per unache latita all'interno dei novanta: "Pensavamo di poter fare ...

