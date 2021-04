Ilary Blasi: “Critiche verso ‘Speravo de morì prima’? Molta gente voleva i sosia…” (Di sabato 3 aprile 2021) Ilary Blasi, conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi’ e moglie di Francesco Totti, ha rilasciato una lunga intervista a ‘Repubblica’ toccando diversi argomenti: “Gli anni volano. Fino a poco tempo fa no, ma da due anni a questa parte ci penso, te ne accorgi quando i figli crescono. Oggi sono adolescenti e fanno le cose che fino a dieci anni fa facevo anch’io. Ogni compleanno ti butta in faccia la realtà. Altri figli? Cinquanta e cinquanta. Da una parte sì, è talmente bello il profumo dei bambini piccoli, hai addosso un’energia che ti fa sentire più giovane. Dall’altra dico che ci siamo fatti una famiglia, i figli grandi, Chanel e Cristian, non ci filano più, hanno i loro amici. Ci godiamo la piccolina, Isabel. E mi dedico al lavoro che per me è importante. Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva, però ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021), conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi’ e moglie di Francesco Totti, ha rilasciato una lunga intervista a ‘Repubblica’ toccando diversi argomenti: “Gli anni volano. Fino a poco tempo fa no, ma da due anni a questa parte ci penso, te ne accorgi quando i figli crescono. Oggi sono adolescenti e fanno le cose che fino a dieci anni fa facevo anch’io. Ogni compleanno ti butta in faccia la realtà. Altri figli? Cinquanta e cinquanta. Da una parte sì, è talmente bello il profumo dei bambini piccoli, hai addosso un’energia che ti fa sentire più giovane. Dall’altra dico che ci siamo fatti una famiglia, i figli grandi, Chanel e Cristian, non ci filano più, hanno i loro amici. Ci godiamo la piccolina, Isabel. E mi dedico al lavoro che per me è importante. Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva, però ...

Advertising

LordKry81 : RT @cmdotcom: #IlaryBlasi: 'Francesco #Totti è romantico, io so essere una m... e mi diverto' FOTO - Lelle__94 : @MarcomX90280535 @CorSport Ti mando un abbraccio virtuale ?????? Mezza tifoseria dietro Ilary Blasi che conduce il Grande Fratello. MEDIOCRI - Canieuest96 : RT @oocisola: Lo scambio di battute di stasera tra Ilary Blasi e Jedà tra presentazione in pompa magna e mini intervista sulla sua professi… - Devabole : RT @rimbvaud: vivo per i commenti di totti sotto i post di ilary blasi - Viviana75168343 : RT @rimbvaud: vivo per i commenti di totti sotto i post di ilary blasi -