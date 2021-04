Gasperini | ' Testa più libera degli avversari Giusto alimentare le ambizioni'

(Di sabato 3 aprile 2021) Gian Piero, in una recente intervista, aveva lasciato un indizio. Il nuovo obiettivo dell'Atalanta - più che quello di tornare per la terza stagione di fila in Champions League - potrebbe ...

Commenta per primo Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroha parlato anche in conferenza stampa al termine della gara vinta 3 - 2 contro l'Udinese ... possiamo dire che abbiamo laun po' ...Gian Piero, in una recente intervista, aveva lasciato un indizio. Il nuovo obiettivo dell'Atalanta - ... La classifica è cortissima, noi abbiamo laun po' più libera rispetto agli altri. ...8' min: Ancora Muriel riceve palla largo a sinistra, punta Molina e cerca una conclusione a giro rasoterra: trova la deviazione dell'avversario, ...