Coppia: i modi originali per dirgli che state per avere un bambino (Di sabato 3 aprile 2021) Se state cercando di avere un bambino niente può renderlo più felice della frase: “Sono incinta!”. Ecco qualche suggerimento per dirglielo in modo originale. Da quando hai scoperto di essere incinta non sei più nella pelle e vuoi dirglielo subito e se invece di dirglielo a getto pensassi ad un modo originale per comunicarglielo. Stupiscilo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 3 aprile 2021) Secercando diunniente può renderlo più felice della frase: “Sono incinta!”. Ecco qualche suggerimento perelo in modo originale. Da quando hai scoperto di essere incinta non sei più nella pelle e vuoielo subito e se invece dielo a getto pensassi ad un modo originale per comunicarglielo. Stupiscilo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

MelaniaPiscice1 : RT @CSciarresi: @FChiusaroli 'Scorgo una coppia di modi, sviluppano la vita, nulla supplisca il miracolo, ma subito tutto si disponga al mi… - nikicalderoni : @_ghanneliuss_ Allora io adoro sangio e Giulia e si vede che si fanno bene a vicenda ma è anche vero che Maria gli… - iperuranio__ : Sul gruppo di classe la solita coppia di genitori continua a mandarmi frecciatine. Io il giorno dei colloqui quand… - iman78840863 : Ma vi rode veramente tanto che abbiano vinto Giulia e sangio che cattiveria a parer mio ci sono modi e modi per esp… - hypnotix__ : chiedo sempre ad una coppia di fidanzati il modo in cui si sono conosciuti perché mi piace sentire il modo in cui s… -