Cagliari | che sorpresa | all’allenamento spunta Cossu

Il Cagliari sarà impegnato questo pomeriggio contro il Verona nella 29^ giornata di campionato e sarà chiamato a centrare un risultato positivo. La squadra di mister Semplici ha bisogno di punti per la salvezza e come stimolo ulteriore può contare sulla spinta del ritrovato Andrea Cossu. L'ex calciatore, ora dirigente, infatti, dopo il brutto incidente stradale avuto, è tornato a fare visita alla squadra.Cagliari, sorpresa all'allenamento: c'è Cossucaption id="attachment 1103925" align="alignnone" width="766" Andrea Cossu (getty images)/captionL'ex capitano rossoblù era stato vittima di un incidente stradale in Sardegna lo scorso febbraio mentre era alla guida della sua Porsche, poi andata distrutta. Un terribile episodio che lo aveva tenuto in ospedale per diverso tempo, anche se per ...

