Brignano | “Proietti mi ha insegnato ad affrontare la perdita di mio padre”

(Di sabato 3 aprile 2021) Enrico, da martedì su Raidue con la seconda serie di Un’ora sola vi vorrei, ha raccontato a Il Giornale la sua voglia di tornare a far ridere la gente senza paura di ironizzare anche sulla situazione che stiamo vivendo «Proprio così. Aprirò la prima puntata con una riflessione sulle festività che ancora una volta siamo stati costretti a vivere da reclusi. La prima ospite, la comica Marta Zoboli, vestirà i panni di un’esperta di vaccini. E assieme a Flora Canto, nella tradizionale “scena del letto” ispirata a quelle proverbiali di Sandra e Raimondo, commenteremo fatti e misfatti di questi tempi oscuri» Il vero problema del comico, secondo, è il linguaggio e non i temi, per cui si può ironizzare su ogni argomento trovando la giusta misura nel modo e adesso le persona hanno davvero tanto bisogno di ridere Sul suo grande maestro Gigi ...

Ha lavorato, inoltre, con Sabrina Ferilli, Enrico Brignano, Enzo Decaro, Gigi Proietti, Paolo Conticini, Christian De Sica, per citarne alcuni.