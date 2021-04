Anna Mazzamauro: chi è, età, carriera, è stata picchiata sul set, chi è il marito, figlia, Fantozzi (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Anna Mazzamauro, da tutti conosciuta come la signora Silvani, l’amore irraggiungibile del ragionier Fantozzi. Ma conosciamola meglio! Anna Mazzamauro: chi è, età, carriera Anna Mazzamauro è nata a Roma il 1 dicembre del 1938 ed è una famosa attrice, nota al pubblico per aver interpretato il personaggio della signorina Silvani, l’impiegata “irraggiungibile” per il ragionier Ugo Fantozzi. Anna Maria ha ottenuto una nomination al Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista nel 1976 per Fantozzi e nel 1994 per Fantozzi in paradiso. Non solo commedie. Nella sua brillante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche, da tutti conosciuta come la signora Silvani, l’amore irraggiungibile del ragionier. Ma conosciamola meglio!: chi è, età,è nata a Roma il 1 dicembre del 1938 ed è una famosa attrice, nota al pubblico per aver interpretato il personaggio della signorina Silvani, l’impiegata “irraggiungibile” per il ragionier UgoMaria ha ottenuto una nomination al Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista nel 1976 pere nel 1994 perin paradiso. Non solo commedie. Nella sua brillante ...

Advertising

CorriereCitta : Anna Mazzamauro: chi è, età, carriera, è stata picchiata sul set, chi è il marito, figlia, #Fantozzi #Verissimo… - zazoomblog : Anna Mazzamauro picchiata sul set? Lei: “Mi ha rotto il menisco dell’orecchio” - #Mazzamauro #picchiata #rotto… - zazoomblog : Anna Mazzamauro avete mai visto la figlia? Chi è la bellissima attrice Guendalina - #Mazzamauro #avete #visto… - Filip_1199 : RT @Michewolf: Spero ad Amazon stiano già mettendo tasca al portafoglio per assoldare per LOL 2: Gabriella Germani, Nino Frassica, Checco Z… - Michewolf : Spero ad Amazon stiano già mettendo tasca al portafoglio per assoldare per LOL 2: Gabriella Germani, Nino Frassica,… -