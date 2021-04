Aleksej Nemudrov: la spia russa e i rapporti con gli amici della Lega (tra cui Gianluca Savoini, ex portavoce di Salvini) (Di sabato 3 aprile 2021) Aleksej Nemudrov e Dmitri Ostroukhov sono i due cittadini russi che sono tornati a Mosca dopo l’arresto di Walter Biot. Beccato a vendere informazioni ai loro servizi segreti. Il primo dei due, racconta oggi Repubblica in un articolo di Floriana Bulfon, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, ha però tanti rapporti con l’Italia. Tra questi spicca quello con Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini. Il 25 marzo del 2020 infatti Nemudrov era il responsabile della logistica della task force anti-Covid inviata dalla Russia all’Italia e sbarcata all’aeroporto di Pratica di Mare, direzione Bergamo: 132 militari, tra cui 32 medici e operatori sanitari, specializzati in operazioni di sanificazione. Per un mese e mezzo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 aprile 2021)e Dmitri Ostroukhov sono i due cittadini russi che sono tornati a Mosca dopo l’arresto di Walter Biot. Beccato a vendere informazioni ai loro servizi segreti. Il primo dei due, racconta oggi Repubblica in un articolo di Floriana Bulfon, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, ha però tanticon l’Italia. Tra questi spicca quello con, exdi Matteo. Il 25 marzo del 2020 infattiera il responsabilelogisticatask force anti-Covid inviata dalla Russia all’Italia e sbarcata all’aeroporto di Pratica di Mare, direzione Bergamo: 132 militari, tra cui 32 medici e operatori sanitari, specializzati in operazioni di sanificazione. Per un mese e mezzo ...

Advertising

LaNotiziaTweet : - doyaksec : #Spionaggio #DiMaio e #Guerrini: politici? #PaoloMieli”Il fatto con la #Russia è strategico e ci deve preoccupare,… - GMendix : RT @agenzia_nova: ?? ESCLUSIVA Agenzia Nova ?? Ecco chi sono i due cittadini russi espulsi per spionaggio ??? - gpellarin84 : RT @agenzia_nova: ?? ESCLUSIVA Agenzia Nova ?? Ecco chi sono i due cittadini russi espulsi per spionaggio ??? - comedian72 : RT @agenzia_nova: ?? ESCLUSIVA Agenzia Nova ?? Ecco chi sono i due cittadini russi espulsi per spionaggio ??? -