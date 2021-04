Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Torna ad Uscire con Nicola! (Di venerdì 2 aprile 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma va in esterna con Nicola dopo molto tempo, ed in studio piange molto per i momenti difficili che sta affrontando. Giacomo intanto deve affrontare un’esterna emozionante… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato molto a lungo di Gemma. La Galgani infatti si è dimostrata molto triste per il comportamento degli opinionisti che continuano ad accusarla, ma poi è Tornata ad Uscire con una sua vecchia conoscenza. Ecco i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 2 aprile 2021)diva in esterna con Nicola dopo molto tempo, ed in studio piange molto per i momenti difficili che sta affrontando. Giacomo intanto deve affrontare un’esterna emozionante… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana disi è parlato molto a lungo di. La Galgani infatti si è dimostrata molto triste per il comportamento degli opinionisti che continuano ad accusarla, ma poi èta adcon una sua vecchia conoscenza. Ecco i dettagli.di: ...

