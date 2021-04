Tuttosport: Bonucci e Demiral casi isolati, Juve-Napoli non è a rischio (Di venerdì 2 aprile 2021) La Juventus è alle prese con il Covid, con la positività di Demiral e Bonucci ma Juve-Napoli non è a rischio. Tutosport scrive che l’Asl Torino non è intervenuta perché si tratta di due casi isolati, non riguardanti un unico focolaio. Mercoledì si giocherà regolarmente. “I tifosi napoletani, e in primis il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, possono stare tranquilli: Juventus-Napoli si giocherà regolarmente mercoledì prossimo all’Allianz Stadium. L’Asl di competenza non è ovviamente intervenuta perché le due positività, Leonardo Bonucci e Merih Demiral, riscontrate in casa bianconera, non riguardano un unico focolaio ma si tratta di casi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Lantus è alle prese con il Covid, con la positività dimanon è a. Tutosport scrive che l’Asl Torino non è intervenuta perché si tratta di due, non riguardanti un unico focolaio. Mercoledì si giocherà regolarmente. “I tifosi napoletani, e in primis il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, possono stare tranquilli:ntus-si giocherà regolarmente mercoledì prossimo all’Allianz Stadium. L’Asl di competenza non è ovviamente intervenuta perché le due positività, Leonardoe Merih, riscontrate in casa bianconera, non riguardano un unico focolaio ma si tratta di...

