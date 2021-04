Televisione e telecomando rotto, come si fa? Ecco le soluzioni (Di venerdì 2 aprile 2021) Se avete rotto il telecomando del vostro televisore e non sapete come continuare ad usalo, vi suggeriamo delle soluzioni pratiche e veloci telecomandi rotti (fonte google)Il telecomando è uno degli oggetti che si rompe più facilmente. Spesso appoggiato nell’angolino del tavolo o sul bracciolo del divano, cade a terra e si danneggia o finisce in mille pezzi. A questo punto però, non bisogna disperarsi, ma sapere che esistono delle soluzioni che ci permettono di continuare a vedere la tv. Se siamo disposti a spendere una modica cifra, dai 10 ai 50 euro, e vogliamo risolvere subito il problema, possiamo acquistare un telecomando universale. Si tratta di un accessorio che usa gli infrarossi per comandare il vostro televisore. Solitamente funziona bene ... Leggi su kronic (Di venerdì 2 aprile 2021) Se aveteildel vostro televisore e non sapetecontinuare ad usalo, vi suggeriamo dellepratiche e veloci telecomandi rotti (fonte google)Ilè uno degli oggetti che si rompe più facilmente. Spesso appoggiato nell’angolino del tavolo o sul bracciolo del divano, cade a terra e si danneggia o finisce in mille pezzi. A questo punto però, non bisogna disperarsi, ma sapere che esistono delleche ci permettono di continuare a vedere la tv. Se siamo disposti a spendere una modica cifra, dai 10 ai 50 euro, e vogliamo risolvere subito il problema, possiamo acquistare ununiversale. Si tratta di un accessorio che usa gli infrarossi per comandare il vostro televisore. Solitamente funziona bene ...

