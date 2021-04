Staunton e The Crown 5 | sono scoraggiata

(Di venerdì 2 aprile 2021) Lo sapevamo già almeno dallo scorso dicembre: Imeldariprenderà il ruolo di Elisabetta II nella quinta e sesta stagione della serie tv The, andando a sostituire Olivia Colman. Se prima però appariva elettrizzata, oggi si dice “”. Imeldadal nuovo ruolo? Abbiamo conosciuto Imeldanei panni dell’odiosa direttrice Dolores Umbridge, negli ultimi tre film dell’ormai iconica saga di Harry Potter. Naturalmente ha fatto molto di più nel corso della sua carriera, e adesso si prepara a impersonare la regina Elisabetta II ai giorni nostri, dal 1991 in poi. Riprendendo la scia di Claire Foy prima (1° e 2° stagione) e di Olivia Colman poi (3° e 4°), sarà Queen Elizabeth nelle ultime due stagioni. The5: Imelda ...

All'inizio sembrava persino eccessivo tutto quel gossip all'ora deltra Sua Altezza Reale e l'... Imeldaprenderà il posto della superpremiata Olivia Colman sul trono di Inghilterra, l'...Spreadlove 9 Sfoglia gallery Menù 1 Sette artisti a New York, e un designer a Milano, riflettono sul ... SCACCHINathaniel Cooke, 1849 Nella loro semplicita c'e tutta la potenza dell'...Che Imelda Staunton avrebbe interpretato Elisabetta II in The Crown 5, lo sapevamo già. Ma oggi l'attrice si dice "scoraggiata". Perché?Sei Dominic West!”». I dirigenti di Netflix devono ancora confermare ufficialmente il passaggio di testimone, ma se l'annuncio di O'Connor fosse corretto, l’attore si unirà a Imelda Staunton, nei ...