Speranza: “Chi racconta che stiamo come un anno fa dice una cosa clamorosamente non vera” (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – “Siamo in una fase importante di lotta all’epidemia. Ma chi racconta che stiamo come un anno fa dice una cosa clamorosamente non vera”. E’ quanto ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza (foto). E, intervenendo al summit Coldiretti e Filiera Italia con il Governo, Speranza ha aggiunto: “La campagna di vaccinazione sta correndo e dovunque riusciamo a vaccinare vediamo che c’è un crollo del tasso di contagi. Penso al mondo del personale sanitario ma anche nelle Rsa, luoghi in cui in tanti hanno perso la vita. Aver vaccinato nelle Rsa ha prodotto immediatamente un risultato visibile: è crollato il tasso di contagi e decessi. Questo ci dice che la vaccinazione è la via ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – “Siamo in una fase importante di lotta all’epidemia. Ma chicheunfaunanon”. E’ quanto ha ribadito il ministro della Salute, Roberto(foto). E, intervenendo al summit Coldiretti e Filiera Italia con il Governo,ha aggiunto: “La campagna di vaccinazione sta correndo e dovunque riusciamo a vaccinare vediamo che c’è un crollo del tasso di contagi. Penso al mondo del personale sanitario ma anche nelle Rsa, luoghi in cui in tanti hperso la vita. Aver vaccinato nelle Rsa ha prodotto immediatamente un risultato visibile: è crollato il tasso di contagi e decessi. Questo ciche la vaccinazione è la via ...

