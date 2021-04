Scontro tra Salvini e Speranza sulle riaperture

Leggi su agi

(Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Roma, 2 apr. - Si accende lotra Robertoe Matteosul tema. Sulla linea del rigore, il primo, per un "ritorno alla vita" dopo Pasqua, il secondo, il ministro della Salute e il capo della Lega sono protagonisti di un duro botta e risposta nel giorno in cui buona parte dei partiti politici esprimono solidarietà a, oggetto di mail con insulti e minacce, stando a quanto emerge da un'inchiesta con quattro indagati. Nel confronto a distanza, l'esponente di Leu, intervistato dal Corriere della sera, accusadi soffiare "sull'inquietudine della gente". Mentre il segretario leghista lo accusa di essere "ideologico", di "far torto agli italiani" pretendendo un mese di aprile "tutto in rosso", che equivale a un "sequestro di persona". ...