Rai | bilancio 2020 in pari Lo sport può pesare sul 2021

Il bilancio 2020 consolidato del Gruppo Rai «chiuderà in pareggio, un risultato non scontato visto il forte impatto degli effetti del Covid-19 sia per quanto riguarda i ricavi pubblicitari che per gli introiti derivanti da canoni speciali». Lo ribadisce in una nota viale Mazzini in merito ad indiscrezioni sullo stato economico aziendale.

Ultime Notizie dalla rete : Rai bilancio Rai ribatte a indiscrezioni: bilancio 2020 chiuderà in pareggio Non è chiaro se le indiscrezioni si riferiscano al bilancio consolidato o a quello di Rai SpA , le cui perdite sono compensate dalle performance delle altre società del gruppo come Rai Way, Rai ...

Rai: Bilancio 2020 in pareggio, Budget 2021 in linea con anni grandi eventi sportivi RAI - Radiotelevisione Italiana Rai ribatte a indiscrezioni: bilancio 2020 chiuderà in pareggio (Teleborsa) - La Rai cerca di tamponare le polemiche su un presunto buco di bilancio nel 2020 e sottolinea in una nota che il bilancio 2020 consolidato di gruppo chiuderà in pareggio, un ...

Il governo Draghi entra nel "mese caldo" delle nomine. Le partite aperte Una partita importante per diversi “pesi massimi” come Cassa Depositi e Prestiti, Fs, Rai, Saipem, Leonardo. In tutto, le assemblee di bilancio dovranno rinnovare 115 organi sociali, di cui 74 ...

