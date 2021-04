“Quest’anno ho avuto 16 anni solo per una settimana” (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiusure continue e confinamenti hanno messo a dura prova ragazze e ragazzi, oggi alle prese con un aumento del disagio psicologico e un diffuso senso di demotivazione. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiusure continue e confinamenti hanno messo a dura prova ragazze e ragazzi, oggi alle prese con un aumento del disagio psicologico e un diffuso senso di demotivazione. Leggi

Advertising

ti_pa_ : “Quest’anno ho avuto 16 anni solo per una settimana” - Valentina Pigmei - Internazionale - druso29 : @FrancisJUnder12 Quest’anno ha anche avuto un infortunio da trauma preventivo, perché solitamente si stira dietro l… - DarthInsight : @DavideFalchieri In quest'ultimo anno sembrano saltate tutte le regole e non me ne capacito. Nemmeno i giapponesi a… - darkskywriter : 'Quest'anno ho avuto fame ma per due settimane ho fatto il ricco a Porto Cervo, che bello' (Articolo31, Italiano me… - Frakkiu : Quest’anno ho avuto 16 anni solo per una settimana #dad #mum -