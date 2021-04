Prossima settimana, freddo o no? Ping pong tra i modelli meteo (Di venerdì 2 aprile 2021) Prosegue, senza sosta, il “Ping pong” modellistico. Ogni mattina, così come previsto dal nostro lavoro e dalla nostra passione, passiamo in rassegna le varie mappe di previsione e cerchiamo di capire quale potrebbe essere l’evoluzione meteo climatica futura. L’argomento clou di questi giorni è senz’altro rappresentato dal freddo. freddo proveniente dal Circolo Polare Artico, freddo che potrebbe colpire le nostre regioni. Quando? La Prossima settimana. Ma al momento l’unico punto fermo che abbiamo è l’irruzione, non la sua traiettoria. Anzi, diciamo che con ogni probabilità colpira l’Europa centrale, ma poi non sappiamo se preferirà scivolare a sudovest- direzione Penisola Iberica – o puntare decisa l’Italia. Qui le differenze ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Prosegue, senza sosta, il “stico. Ogni mattina, così come previsto dal nostro lavoro e dalla nostra passione, passiamo in rassegna le varie mappe di previsione e cerchiamo di capire quale potrebbe essere l’evoluzioneclimatica futura. L’argomento clou di questi giorni è senz’altro rappresentato dalproveniente dal Circolo Polare Artico,che potrebbe colpire le nostre regioni. Quando? La. Ma al momento l’unico punto fermo che abbiamo è l’irruzione, non la sua traiettoria. Anzi, diciamo che con ogni probabilità colpira l’Europa centrale, ma poi non sappiamo se preferirà scivolare a sudovest- direzione Penisola Iberica – o puntare decisa l’Italia. Qui le differenze ...

Advertising

TNannicini : L’inverno demografico dell’Italia continua. Nel 2020 record negativo di nascite. Se questa non è la priorità è inu… - DantiNicola : La prossima settimana verrà approvato definitivamente #AssegnoUnicoUniversale. Una misura importante che fa parte d… - marcodimaio : Il Generale #Figliuolo conferma che sono in arrivo in Italia 2,8 milioni di dosi di Vaccino entro la prossima setti… - piuenne : #aboutlastnight Ci rivediamo la settimana prossima con una nuova ed entusiasmante puntata di ?? Calci? Am??re & Fan… - Casertano2020 : Buongiorno a tutti/e da settimana prossima mi trasferirò a Cassino in provincia di Frosinone per un lungo periodo,… -