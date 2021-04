Programmi TV di stasera, venerdì 2 aprile 2021. Su Rai1 il Papa, su Canale5 Ciao Darwin (Di venerdì 2 aprile 2021) Bonolis e Laurenti - Ciao Darwin Rai1, ore 20.50 Rito della Via Crucis In Mondovisione, dal Sagrato della Basilica di San Pietro, il rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco. Rai2, ore 21.20: Quello che veramente importa Film del 2017 di Paco Arango con Oliver Jackson-Cohen e Camilla Luddington. Trama: Un giovane scopre improvvisamente di avere il dono di guarire le persone. Mentre cerca di adattarsi a questa nuova realtà e capire cosa fare, incontra una ragazza con un cancro allo stadio terminale che gli mostrerà la strada da intraprendere. Rai3, ore 21.20: L’Odissea A più di quarant’anni dalla legge Basaglia e dall’abolizione dei manicomi in Italia, il film-documentario di Domenico Iannacone compie un viaggio nel mondo della disabilità mentale. L’Odissea conduce per mano nelle vite di Paolo, Fabio, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 aprile 2021) Bonolis e Laurenti -, ore 20.50 Rito della Via Crucis In Mondovisione, dal Sagrato della Basilica di San Pietro, il rito della Via Crucis presieduto daFrancesco. Rai2, ore 21.20: Quello che veramente importa Film del 2017 di Paco Arango con Oliver Jackson-Cohen e Camilla Luddington. Trama: Un giovane scopre improvvisamente di avere il dono di guarire le persone. Mentre cerca di adattarsi a questa nuova realtà e capire cosa fare, incontra una ragazza con un cancro allo stadio terminale che gli mostrerà la strada da intraprendere. Rai3, ore 21.20: L’Odissea A più di quarant’anni dalla legge Basaglia e dall’abolizione dei manicomi in Italia, il film-documentario di Domenico Iannacone compie un viaggio nel mondo della disabilità mentale. L’Odissea conduce per mano nelle vite di Paolo, Fabio, ...

Advertising

anitram39126789 : RT @Ri_Ghetto: Stasera serata nera per i programmi targati canale 5 - mxrukosan : cronaca di stasera e poi vado a dormire ero sul letto e mamma era in camera sua a vedere una serie ti. sento PER T… - voidsayn : RT @Ri_Ghetto: Stasera serata nera per i programmi targati canale 5 - _SofiaL7_ : RT @Ri_Ghetto: Stasera serata nera per i programmi targati canale 5 - ___coldplayer : RT @Ri_Ghetto: Stasera serata nera per i programmi targati canale 5 -