Preghiera della sera 2 Aprile 2021 | “Salva coloro che soffrono e sono isolati”

"Salva coloro che soffrono e sono isolati", questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della Venerdì Santo. L'abbraccio di papa Francesco ai bambini della via Crucis Affidando a dei bambini le meditazioni della Via Crucis, papa Francesco ci invita a guardare alle ... Il punto di arrivo è nella preghiera finale. "Aiutaci a diventare come loro, piccoli, bisognosi di ...

Papa Francesco presiede la Via Crucis dei bambini e ragazzi Solo Tu sai quanto è difficile per me imparare a non aver paura del buio e della solitudine. Solo ... anche tu sei andato a catechismo e alla preghiera e sai che non sempre ci vado con tanta gioia. ...

Denise Pipitone, la preghiera della madre Piera Maggio: “Speranzosi su Olesya” Il Riformista Papa Francesco: Via Crucis con le meditazioni e i disegni dei bambini Così il protagonista della quinta stazione descrive il giorno in cui Walid ... “Gesù, aiutaci a non interrompere le nostre preghiere quando sentiamo il cuore pesante davanti alla pietra del tuo ...

Covid, il Vescovo Spreafico: "La distanza ci ha fatto 'riscoprire' la comunità" Nutrire tale preghiera con la lettura di una pagina della Bibbia, poi, la rende ancor più potente ed efficace. Ve lo consiglio!». Quanto il covid ha inciso sulla vita della Chiesa e nel rapporto con i ...

