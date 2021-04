Pescara-Pisa 2-0 | boccata d’ossigeno per gli abruzzesi

(Di venerdì 2 aprile 2021)1-0. Un gol di Galano, siglato sul fiire del primo tempo, ha regalato un successo prezioso agliche continuano a coltivare speranze di salvezza. Per i toscani, invece, una battuta d’arresto che complica la corsa ai playoff. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Grassadonia opta per il 4-3-2-1 con Fiorillo tra i pali, Bellaniva, Scognamiglio, Sorensen e Masciangelo in difesa. A centrocampo, Busellato, Dessena e Maistro. In avanti, Galano e Odegaard in appoggio a Capone. Risponde d’Angelo con il 4-3-3: Gori in porta, Belli, Benedetti, Beghetto, Mazzitelli e De Vitis. A centrocampo, Quaini, Gucher e Maistro. In attacco, Marsura, Marconi e Palombi. Primo tempo Match equilibrato con le due squadre che lottano su ogni pallone. Dopo un paio di azioni nerazzurre, i padrini di casa rispondono con un due ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Pescara - Pisa 2-1, rete di Marconi M. (PIS) - Tomele03 : @mick_napoli_ @KingPancredi Impossible conta che Pescara Pisa stanno all’78’ - PEFIORENTINA : Serie B 60mins Frosinone 0 Reggiana 0 Pescara 1 Pisa 0 - juniorbeefierri : ???? SERIE B - R-30 ?59 Empoli ?52 Lecce ??51 Salernitana ??50 Monza ??49 Venezia ??45 Cittadella ??45 SPAL ??44 Chievo 40… - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Pescara-Pisa 1-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara Pisa

DIRETTA(RISULTATO 1 - 0): LA SBLOCCA GALANO! La compagine di casa si rende pericolosa con Galano su cui Beghetto salva frapponendosi sulla traiettoria. Galano! Padroni di casa avanti a tre .... Sfida decisiva per ilche al termine della prima frazione di gioco conduce (1 - 0) sul. Il gol al 41' porta la firma di Cristian Galano. Alla vigilia del match, il tecnico del Delfino Gianluca Grassadonia ...33' CETER PER GALANO e VOLTA PER CAPONE: due sostituzioni nel Pescara. 32' BIRINDELLI ATTERRATO IN AREA DA MASCIANGELO: l'arbitro lascia correre. 28' SIBILLI PER QUAINI: D'Angelo ...uomo assist del punto che ha cambiato l'inerzia di una partita fino a quel momento scorsa via lungo i binari dell'equilibrio con due occasioni per il Pisa in apertura (al 3' Marsura e al 15' ...