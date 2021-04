Moto2, uno-due azzurro con Fabio Di Giannantonio davanti a Marco Bezzecchi in FP1 nel GP di Doha (Di venerdì 2 aprile 2021) Ottimo avvio di weekend a Losail per i colori azzurri in Moto2, con due nostri portacolori davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Doha 2021, secondo round stagionale del Motomondiale. Fabio Di Giannantonio, reduce dal bellissimo podio di gara-1, si conferma in grande spolvero in Qatar sulla sua Kalex del Team Federal Oil Gresini e firma il miglior tempo assoluto in 1’59?931, mettendo in evidenza un ritmo molto interessante. L’unico altro pilota capace di scendere sotto il muro dei 2 minuti è stato Marco Bezzecchi, in 1’59?976, ad appena 45 millesimi dalla vetta in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46. Anche il riminese ha impressionato positivamente in termini di costanza di rendimento sul passo, dopo aver chiuso in ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Ottimo avvio di weekend a Losail per i colori azzurri in, con due nostri portacoloria tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di2021, secondo round stagionale del Motomondiale.Di, reduce dal bellissimo podio di gara-1, si conferma in grande spolvero in Qatar sulla sua Kalex del Team Federal Oil Gresini e firma il miglior tempo assoluto in 1’59?931, mettendo in evidenza un ritmo molto interessante. L’unico altro pilota capace di scendere sotto il muro dei 2 minuti è stato, in 1’59?976, ad appena 45 millesimi dalla vetta in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46. Anche il riminese ha impressionato positivamente in termini di costanza di rendimento sul passo, dopo aver chiuso in ...

