Lo stalker di Elisa Isoardi a processo per atti persecutori contro il portiere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : stalker Elisa

ilmessaggero.it

Articolo riservato agli abbonatiSi presenta con pacchi regali e mazzi di lettere. 'Sono il fidanzato diIsoardi, sono passato a salutarla'. Per mesi è stato quasi impossibile per i condomini e il ...da anni dallo stesso...Si presenta con pacchi regali e mazzi di lettere. «Sono il fidanzato di Elisa Isoardi, sono passato a salutarla». Per mesi è stato quasi impossibile per i condomini e il ...Lo stalker della conduttrice, ora impegnata nell'Isola del Famosi ... «con continui e asfissianti tentativi di accesso nello stabile per ricercare Elisa Isoardi lasciando all'ingresso di un ...