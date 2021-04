LIVE – Italia-Corea del Sud: curling, Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA (Di venerdì 2 aprile 2021) La DIRETTA scritta di Italia-Corea del Sud, valevole per i Mondiali maschili 2021 di curling in corso di svolgimento a Calgary, in Canada. Nel tardo pomeriggio gli azzurri fanno il loro esordio nella rassegna iridata, dove ci saranno in palio ben sei pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’incontro, in programma oggi venerdì 2 aprile alle ore 17, sarà seguito da Sportface.it con una DIRETTA LIVE scritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL PROGRAMMA DEL TORNEO Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Corea DEL SUD dalle 17 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Lascritta didel Sud, valevole per idiin corso di svolgimento a, in Canada. Nel tardo pomeriggio gli azzurri fanno il loro esordio nella rassegna iridata, dove ci saranno in palio ben sei pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’incontro, in programma oggi venerdì 2 aprile alle ore 17, sarà seguito da Sportface.it con unascritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL PROGRAMMA DEL TORNEO Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LADEL SUD dalle 17 SportFace.

Advertising

erealacci : RT @SymbolaFondazio: ????Italia è superpotenza #economiacircolare con primati #green. Li raccontiamo ne 'L'Italia in #10selfie' #8aprile con… - SymbolaFondazio : ????Italia è superpotenza #economiacircolare con primati #green. Li raccontiamo ne 'L'Italia in #10selfie' #8aprile… - zaintsee_italia : @diilettae L'episodio esce in diretta su - giannileft : RT @fanpage: Sono arrivate in Italia 1,3 milioni di dosi di #vaccino AstraZeneca (Vaxzevria) - _letsgooo_ : RT @charlyniall: x : “oggi è venerdì” io : “OGGI ALLE 14:30 CI SARÀ UNA DIRETTA DEI MÅ COME ANCHE UN LIVE SU RADIO ITALIA ALLE 21” #manes… -