John Kerry, inviato speciale degli Stati Uniti per il clima: occorre fare presto (Di venerdì 2 aprile 2021) Gli Stati Uniti presenteranno presto nuovi ambiziosi impegni per ridurre le emissioni di gas serra, a prometterlo è l'inviato statunitense per il clima John Kerry. Tra poche settimane, il vertice statunitense, annuncerà il "Nationally Determined Contribution" e sarà drastico. Dalle parole ai fatti? Obiettivo prefissato? Ridurre le emissioni, accelerando in modo significativo la transizione ecologica.

