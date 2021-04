Il Paradiso delle signore spoiler 5 aprile: pasquetta tra liti, incidenti e fughe romantiche (Di venerdì 2 aprile 2021) Così come nella vita reale, anche i personaggi del Paradiso delle signore, nella giornata del 5 aprile, festeggeranno la pasquetta. Ciascun membro si organizzerà nel modo che più riterrà opportuno per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza. A respirare un clima di profonda tensione, però, saranno Marta e Vittorio. Quest’ultimo ha avuto un incidente mentre andava a Parigi da sua moglie. La donna, dal canto suo, sarà molto preoccupata perché non riceverà notizie da lui da troppo tempo. La pasquetta dei protagonisti del Paradiso delle signore Nel corso della puntata del 5 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Sofia deciderà, finalmente, di ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 2 aprile 2021) Così come nella vita reale, anche i personaggi del, nella giornata del 5, festeggeranno la. Ciascun membro si organizzerà nel modo che più riterrà opportuno per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza. A respirare un clima di profonda tensione, però, saranno Marta e Vittorio. Quest’ultimo ha avuto un incidente mentre andava a Parigi da sua moglie. La donna, dal canto suo, sarà molto preoccupata perché non riceverà notizie da lui da troppo tempo. Ladei protagonisti delNel corso della puntata del 5delvedremo che Sofia deciderà, finalmente, di ...

Advertising

MiC_Italia : Oggi, nel #Dantedì, ci mettiamo #InViaggioConDante nel cantico dei cieli: durante l’anno sui social del #MiC seguir… - desti_paradiso : Finalmente. Possiamo dirlo. Ritorna il campionato degli italiani oggi più bello che mai con ben 9 partite in palin… - hyuckius : il medley delle stayc mi sono sentita in paradiso - Daniele57754302 : @MezzogiornoRai1 @antoclerici Comunque Bongiorno a tutti con colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, diretto da Gi… - ilsintetico : Il ladrone che a pochi secondi dal novantesimo frega tutti, si pente e va in paradiso riassume perfettamente il sen… -