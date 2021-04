I documenti segreti venduti dal capitano Biot alle spie russe, anche file “Nato secret” (Di venerdì 2 aprile 2021) I documenti segreti venduti dal capitano Biot alle spie russe. Sono centinaia le foto di documenti militari classificati trovati nella scheda di memoria sequestrata a Walter Biot, l’ufficiale della Marina militare italiana fermato e arrestato dai carabinieri del Ros per averli venduti alle spie russe. Tra i file documenti classificati come “Riservatissimi” e documenti classificati come “Nato secret”. documenti militari italiani classificati dallo stato maggiore della Difesa come “Riservatissimi” ma anche informazioni sensibili ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 2 aprile 2021) Idal. Sono centinaia le foto dimilitari classificati trovati nella scheda di memoria sequestrata a Walter, l’ufficiale della Marina militare italiana fermato e arrestato dai carabinieri del Ros per averli. Tra iclassificati come “Riservatissimi” eclassificati come “”.militari italiani classificati dallo stato maggiore della Difesa come “Riservatissimi” mainformazioni sensibili ...

