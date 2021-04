I 70 anni di De Gregori Capanna | Francesco | perdona i compagni che ti processarono nel 1976

(Di venerdì 2 aprile 2021)de, il ‘principe’ dei cantautori italiani, compie domenica 70e quasi 50 di carriera, visto che il suo primo album, ‘Theorius Campus’, scritto con l’amico degli esordi Antonello Venditti, è datato 1972. L’esordio al Folkstudio di Trastevere Nato a Roma il 4 aprile 1951, Deaveva iniziato già nel 1969 ad esibirsi al Folkstudio di Trastevere, cimentandosi in cover di Leonard Cohen e soprattutto Bob Dylan, con cui instaurerà un rapporto di stima reciproca e a cui l’artista romano ha dedicato più di un lavoro discografico. Il primo album: “Alice non lo sa” Il titolo del primo album solista di Deè ‘Alice non lo sa‘. L’album esce nel 1973, ben trainato dalla partecipazione di Dea ‘Un Disco per l’Estate’ con la canzone ‘Alice’. Sebbene il pezzo ...

A distanza di così tanti anni da allora, di quasi mezzo secolo, cosa si sente di dire a De Gregori? "Solo una cosa: Francesco, perdonali!", chiude il cerchio Mario Capanna. Caterina Bueno, la protagonista di "Caterina", una donna 'stupenda, in tutti i sensi', come l'ha definita De Gregori. Per lei lui suonò la chitarra quando aveva vent'anni, in qualche modo. Amore e politica strette in un nodo di parole e musica: da "Rimmel" a "Viaggi & miraggi", a "Pablo" e "Titanic". Da diversi anni osannato e venerato, non è stato sempre compreso, perché ha sempre seguito il suo percorso artistico.