Genoa | Ballardini | «100 gare | emozione forte Difficile con la Fiorentina»

(Di venerdì 2 aprile 2021) Davide, tecnico del, parla alla vigilia della sfida contro la: ecco le dichiarazioni del tecnico rossoblu Davide, tecnico del, ha parlato alla vigilia della gara contro la. Le sue parole. 100COL– «Sono felice, è un’ma ogni partita lo è stata. Spero che lo sia anche in futuro. Ci sono tanteche porto nel cuore, per tutto quello che è successo da quando sono arrivato la prima volta fatico a ricordare qualcosa in particolare».– «La partita contro lame la immagino difficilissima, così come tutte le altre del campionato. Ho iniziato la stagione una sola volta al ...

Davide, tecnico del, parla alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni del tecnico ...Per il momento però alcuni papabili per una maglia azzurra (come Perin e Zappacosta) sono rimasti a Pegli ad allenarsi con il, per quella checonsidera una buona notizia soltanto in ...