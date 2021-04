Funerale Daniel Guerini, Cairo: "Lotito e i laziali mi hanno fatto sentire a casa" (Di venerdì 2 aprile 2021) A La Gazzetta dello Sport, il numero uno granata ha ricordato con affetto Guerini: 'La commozione, il dolore, la partecipazione, la solidarietà, i sentimenti e il rispetto ci hanno unito tutti in ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 2 aprile 2021) A La Gazzetta dello Sport, il numero uno granata ha ricordato con affetto: 'La commozione, il dolore, la partecipazione, la solidarietà, i sentimenti e il rispetto ciunito tutti in ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Cairo al funerale di #Daniel: 'Uniti da dolore e rispetto, con #Lotito ci siamo abbracciati' - Celfrancoo : non a me che stanno apparendo su tiktok video sul funerale di Daniel guerini e sono letteralmente in lacrime - NamasteDavide : @Enrico1306 Erano ad un funerale che pretendevano la lite, che giornalai di merda. Enrico ma parlando di cose serie… - domingonarvaez1 : Cairo: "Accolto benissimo dai tifosi della Lazio. Uniti da dolore e rispetto" - SportSpia : RT @Gazzetta_it: #Cairo al funerale di #Daniel: 'Uniti da dolore e rispetto, con #Lotito ci siamo abbracciati' -