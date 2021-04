Diritti TV Serie A per l’estero: vince Infront con 20 voti su 20 (Di venerdì 2 aprile 2021) I Diritti TV Serie A per l’estero saranno trasmessi da Infront: unanimità per tutti i club del campionato con 20 voti su 20 a Infront I Diritti Tv della Serie A per l’estero hanno un padrone: i club del massimo campionato hanno votato in maniera unanime per il triennio 2021/2024. Sarà Infront, con un’offerta di 139 milioni, a trasmettere all’estero le gare di Serie A all’estero. Dopo l’assegnazione dei Diritti a DAZN, prende forma il mosaico per le gare di Serie A anche all’estero. Diritti tv per l'estero @SerieA assegnati a Infront con 20 voti su ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) ITVA persaranno trasmessi da: unanimità per tutti i club del campionato con 20su 20 aTv dellaA perhanno un padrone: i club del massimo campionato hanno votato in maniera unanime per il triennio 2021/2024. Sarà, con un’offerta di 139 milioni, a trasmettere alle gare diA al. Dopo l’assegnazione deia DAZN, prende forma il mosaico per le gare diA anche altv per l'estero @A assegnati acon 20su ...

