Cristiano Malgioglio in lutto | messaggio di dolore | “È scomparso”

Il paroliere ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip piange la scomparsa dell'amico Patrick Juvet: come è ..., il durissimo annuncio di poche ore fa: 'Un mio amico non c'è più...'. Siamo tutti pazzi per zia Malgy, iconico showman e cantante, ne abbiamo potuto godere anche di recente ...Un terribile lutto ha sconvolto Cristiano Malgioglio che ne dà il triste annuncio tramite i profili social scoprendo il suo immenso dolore Con dolore aprendo , la scomparsa di un amico il cantante ...Come anticipato da TvBlog a Domenica In arriveranno Enrico Papi e Cristiano Malgioglio, che si racconteranno in un’intervista a cuore aperto. Enrico Papi da anni è il volto di punta di Tv8, anche se ...