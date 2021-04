Covid | Brusaferro Iss | “Curva sta decrescendo | ma lentamente”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, il presidente dell’Iss Silvioha fornito un aggiornamento sui numeri relativi alin Italia Come ogni settimana, si è tenuta la conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. Ha parlato il presidente dell’Iss Silvio, che ha fornito un L'articolo proviene da Inews.it.

... però, 'l'incidenza resta molto elevata " chiarisce Silvio" lontana dalla soglia di ...sono ancora in crescita e destano preoccupazione i dati di saturazione al 41% di pazientidelle ...... "I ricoveri sono ancora in crescita - ha detto- e destano preoccupazione il tasso di saturazione delle terapie intensive, occupate al 41% da pazienti". La speranza di poter tornare ...UDINE. "Nell'ultimo periodo la curva epidemica inizia a decrescere ma si tratta di una decrescita molto lenta". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla con ...L'incidenza dei casi Covid in tutta Italia si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana ...