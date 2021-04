Come gestire la rabbia per il benessere nostro e degli altri (Di venerdì 2 aprile 2021) Imparare a gestire la rabbia è essenziale per il nostro benessere e quello degli altri: le migliori strategie per combattere questa emozione rabbia, furore, ira. In qualsiasi modo la si voglia chiamare, è un’emozione potente e spesso dannosa. La rabbia è un’esperienza umana naturale che tutti proviamo, a volte anche per validi motivi, Come quando… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Imparare alaè essenziale per ile quello: le migliori strategie per combattere questa emozione, furore, ira. In qualsiasi modo la si voglia chiamare, è un’emozione potente e spesso dannosa. Laè un’esperienza umana naturale che tutti proviamo, a volte anche per validi motivi,quando… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

pfmajorino : Confesso come personalmente io non riesca a comprendere in che complessi guai giudiziari #Fontanavattene possa esse… - borghi_claudio : Bellissimi i titoli del tg di @Radio24_news 'Segnali di miglioramento ma altre tre regioni passano in rosso' Non… - RaiTre : 'Avocare a sé i poteri in base all'art. 120 della Costituzione non significa sottrarre sovranità alle Regioni, sign… - cristian_polce : RT @LaVeritaWeb: Il direttore sanitario dello Spallanzani: «C'è chi le usa come clava. Invece vanno studiate: si possono gestire. Dico no a… - infoitcultura : La vincita milionaria al Superenalotto: come gestire al meglio il bacio della dea -