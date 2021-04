Classifica Jannik Sinner | top 20 ad un passo nel ranking ATP! E se vincesse la finale…

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021) La tarda serata italiana del torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria Masters 1000) sorride all’azzurro, numero 21 del seeding, che batte in rimonta per 5-7 6-4 6-4 lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 7, nella prima semifinale, in un match che metteva in palio punti pesanti utili per lamondiale. Secondo le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo delATP, vincendo il match odierno l’azzurro riceve benefici sia in termini di punti che di posizioni in, guadagnando ben 240 punti netti, salendo da 2129 a quota 2369, ed issandosi dal 24° al 21° posto virtuale. La scalata potrebbe proseguire nella prossima giornata di domenica, in caso di successo in finale, che lancerebbe l’azzurro, in maniera certa, alla piazza ...