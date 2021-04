Catcalling | Aurora Ramazzotti | ' Le donne mi dicono che non sono abbastanza bella per i fischi per strada'

(Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo il video in cui si scagliava contro iltorna sull'argomento. Se prima si lamentava per gli apprezzamenti non graditi e non richiesti che riceveva perda parte ...

Advertising

BiondaBipolare : RT @LoPsihologo: Fischi e apprezzamenti per strada: vi è mai capitato? Cosa ne pensate? Sareste a favore di una tutela legale contro il #c… - giornalettismo : Nell'amarezza della riflessione la nota di merito è che, grazie ai #socialnetwork, il dibattito sul #catcalling in… - lellinara : RT @Corriere: Ramazzotti: «Io contro i fischi per strada. E le donne mi criticano: non sei abbastanza bella» - Christianzu76 : Aurora Ramazzotti contro il catcalling: «Non mi aspettavo commenti così offensivi, specie da parte di donne» Chiama… - PiuIntrattenime : Comunque sono insopportabili sia Aurora Ramazzotti 'vittima' di tutto sia Er Faina 'filosofo' di strada.… -

Ultime Notizie dalla rete : Catcalling Aurora

Dopo il video in cui si scagliava contro ilRamazzotti torna sull'argomento. Se prima si lamentava per gli apprezzamenti non graditi e non richiesti che riceveva per strada da parte degli uomini, stavolta se la prende anche ...Ramazzotti dopo aver denunciato ilsvela: 'Non mi aspettavo commenti offensivi dalle donne' Giorni faRamazzotti ha denunciato sui social di essere stata vittima di...Dopo il video in cui si scagliava contro il catcalling, Aurora Ramazzotti torna sull'argomento. Se prima si lamentava per gli apprezzamenti non graditi e non richiesti che riceveva per strada da parte ...Aurora Ramazzotti dopo aver denunciato il catcalling svela: "Non mi aspettavo commenti offensivi dalle donne" Giorni fa Aurora Ramazzotti ha denunciato ...