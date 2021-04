Brit Awards 2021 | Dua Lipa guida le nomination

(Di venerdì 2 aprile 2021) Life&People.it Archiviata l’edizionedei Grammy, sono state comunicate les dei, i premi più importanti del mondo della musicaannica, con la regina del pop inglese, Dua, in pole con tre. In pochi anni di carriera, la pop star ha già collezionato 3. Duaconcorrerà come miglior artista femminile, per il miglior singolo con Physical e per il miglior album con “Future Nostalgia”.: la cerimonia a maggio I premi relativi alla discografiaannica verranno consegnati il prossimo 11 maggio, nella cornice londinese della O2 Arena a porte chiuse con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brit Awards

HEYJUDE Magazine

Elogiatissima dalla critica per il suo pop - soul sofisticato , lo scorso anno ha vinto il BBC Sound of 2020 e il Rising StarAward e per il 2021 è candidata ad altri tre. Ha ...Ogni anno iattirano l'attenzione di milioni di spettatori da ogni angolo del pianeta. Nelle scorse ore l'organizzazione della manifestazione ha annunciato le nomination della quarantunesima edizione ...Per portarsi a casa il premio di miglior gruppo internazionale, i BTS dovranno fronteggiare competitor del calibro dei Foo Fighters ...Il prossimo 11 maggio si svolgeranno i Brit Awards, tra i più importanti premi musicali dell'anno: sono la versione inglese dei Grammy, ma hanno risonanza mondiale. E come ai Grammy in primo piano c'è ...