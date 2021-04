Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma contesa tra passato e presente | La difficile scelta (Di venerdì 2 aprile 2021) Gemma Galgani la donna contesa tra due Uomini a Uomini e Donne. Ecco le curiosità Gemma Galgani dove è il suo cuore? (Foto Fb)Gemma Galgani, la donna più chiacchierata di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. E’ approdata alla trasmissione di Maria De Filippi alla prima stagione del trono over ed ora è popolare e conosciuta a tutto il pubblico italiano. Nasce nel 1950 e vive a Torino, una donna passionale, piena di emozioni e che crede ancora nell’amore, quello forte e vero, pieno di passione. Una donna molto bella, bionda e raffinata che, nella trasmissione si è fatta conoscere per essere innamorata perdutamente di Giorgio Manetti tanto da dedicarle uno special andato in onda su Canale 5 in prima serata. ... Leggi su kronic (Di venerdì 2 aprile 2021)Galgani la donnatra due. Ecco le curiositàGalgani dove è il suo cuore? (Foto Fb)Galgani, la donna più chiacchierata dicondotto da Maria De Filippi. E’ approdata alla trasmissione di Maria De Filippi alla prima stagione del trono over ed ora è popolare e conosciuta a tutto il pubblico italiano. Nasce nel 1950 e vive a Torino, una donna passionale, piena di emozioni e che crede ancora nell’amore, quello forte e vero, pieno di passione. Una donna molto bella, bionda e raffinata che, nella trasmissione si è fatta conoscere per essere innamorata perdutamente di Giorgio Manetti tanto da dedicarle uno special andato in onda su Canale 5 in prima serata. ...

