Vippona di Alfonso Signorini si candida al quarto reality della sua carriera | “Parteciperei volentieri”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Maria Teresa Ruta è stata una delle colonne portantiquinta edizione del Grande Fratello Vip fra drammi personali, amori del passato ed amicizie. L’ex, tuttavia, nonostante i cinque mesi di reclusione a Cinecittà, parteciperebbead un altroshow: Temptation Island. “Mi piacerebbe molto partecipare a Temptation Island, ma Roberto non verrebbe mai con me, quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato”, ha dichiarato ai microfoni di Radio BlaBlaNetwork. Un sogno irrealizzabile che sarebbe stato per la Ruta ildopo L’Isola dei Famosi (2003), Pechino Express (2018) ed il GF Vip (2020-2021). Temptation Island, i rumor del cast E’ notizia di ieri che, infatti, che Temptation Island tornerà anche ...

