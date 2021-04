Vaccini, vendita illegale sul dark web: sequestrati 2 canali Telegram (Di giovedì 1 aprile 2021) La guardia di finanza ha sequestrato 2 canali Telegram adibiti alla vendita illegale di Vaccini anti - Covid. Proponevano illegalmente al pubblico dosi di vaccino della AstraZeneca spa, Pfizer srl e ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) La guardia di finanza ha sequestrato 2adibiti alladianti - Covid. Proponevano illegalmente al pubblico dosi di vaccino della AstraZeneca spa, Pfizer srl e ...

