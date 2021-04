Un arbitro in Serbia è stato condannato a 15 mesi di carcere per aver favorito una squadra (Di giovedì 1 aprile 2021) L’arbitro Srdjan Obradovic è stato condannato a 15 mesi di carcere per abuso d’ufficio e a 10 anni di inibizione per aver favorito con le sue decisioni lo Spartak Subotica nella sfida contro il Radnicki Nis nel maggio 2018. La gara si era conclusa 2-0 per lo Spartak grazie alla trasformazione di due calci di rigore, l’ultimo dei quali definito “scandaloso”. Secondo la giustizia serba, dunque, il direttore di gara avrebbe abusato della sua posizione per favorire una delle due squadre nello scontro diretto per un piazzamento europeo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Srdjan Obradovic èa 15diper abuso d’ufficio e a 10 anni di inibizione percon le sue decisioni lo Spartak Subotica nella sfida contro il Radnicki Nis nel maggio 2018. La gara si era conclusa 2-0 per lo Spartak grazie alla trasformazione di due calci di rigore, l’ultimo dei quali definito “scandaloso”. Secondo la giustizia serba, dunque, il direttore di gara avrebbe abusato della sua posizione per favorire una delle due squadre nello scontro diretto per un piazzamento europeo. L'articolo ilNapolista.

