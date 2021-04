Ultime Notizie Roma del 01-04-2021 ore 15:10 (Di giovedì 1 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì primo aprile in studio Giuliano per emergenza covid della campagna di vaccinazione sta correndo e dovunque riusciamo a vaccinare vediamo che c’è un crollo del Tasso dei contagi lo spiega il ministro della Salute Roberto Speranza mentre il governatore del Lazio Zingaretti annuncia dal 20 aprile vaccinazioni Nelle farmacie con il Johnson & Johnson te la fascia d’età 55-60 anni l’assessore alla Sanità D’Amato avverte se nelle prossime 24 ore non arrivano i €122000 previsti saremo costretti a sospendere le vaccinazioni abbiamo un milione di prenotazioni fino a maggio Italia ha superato le 10 milioni di somministrazioni e allarme dell’organizzazione Mondiale della sanità il ritmo delle vaccinazioni di covid in Europa è di una lentezza inaccettabile i vaccini rappresentano il nostro modo migliore per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì primo aprile in studio Giuliano per emergenza covid della campagna di vaccinazione sta correndo e dovunque riusciamo a vaccinare vediamo che c’è un crollo del Tasso dei contagi lo spiega il ministro della Salute Roberto Speranza mentre il governatore del Lazio Zingaretti annuncia dal 20 aprile vaccinazioni Nelle farmacie con il Johnson & Johnson te la fascia d’età 55-60 anni l’assessore alla Sanità D’Amato avverte se nelle prossime 24 ore non arrivano i €122000 previsti saremo costretti a sospendere le vaccinazioni abbiamo un milione di prenotazioni fino a maggio Italia ha superato le 10 milioni di somministrazioni e allarme dell’organizzazione Mondiale della sanità il ritmo delle vaccinazioni di covid in Europa è di una lentezza inaccettabile i vaccini rappresentano il nostro modo migliore per ...

