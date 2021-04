Tommaso Zorzi Vs Platinette: Scontro a Maurizio Costanzo Show! (Di giovedì 1 aprile 2021) Ecco finalmente arrivare il faccia a faccia tra Tommaso Zorzi e Platinette. I due personaggi televisivi, ospiti a Maurizio Costanzo Show, hanno discusso animatamente. Scopriamo cosa è successo! Tommaso Zorzi e Platinette, nome d’arte di Mauro Coruzzi, hanno finalmente avuto un “vis à vis”. Sono mesi che i due personaggi televisivi si punzecchiano con tramite la televisione, i giornali e i social. Una guerra fredda, che ha provato a trovare il suo epilogo a Maurizio Costanzo Show. Entrambi sono stati infatti ospiti nel salotto del marito di Maria De Filippi qualche giorno fa. Platinette ha affermato che, al contrario di quello che possa pensare Tommaso, se non rappresenta gli ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Ecco finalmente arrivare il faccia a faccia tra. I due personaggi televisivi, ospiti aShow, hanno discusso animatamente. Scopriamo cosa è successo!, nome d’arte di Mauro Coruzzi, hanno finalmente avuto un “vis à vis”. Sono mesi che i due personaggi televisivi si punzecchiano con tramite la televisione, i giornali e i social. Una guerra fredda, che ha provato a trovare il suo epilogo aShow. Entrambi sono stati infatti ospiti nel salotto del marito di Maria De Filippi qualche giorno fa.ha affermato che, al contrario di quello che possa pensare, se non rappresenta gli ...

Costanzo : State seguendo la “Rassegna Stramba” di @tommaso_zorzi? ?? #MaurizioCostanzoShow - Costanzo : “Credo che il successo sia il canto delle sirene” @tommaso_zorzi #MaurizioCostanzoShow - WittyTV : AAA CERCASI un paio di calzini per @tommaso_zorzi ?? ?? #MaurizioCostanzoShow - AgoCannella : RT @VanityFairIt: Dall'amore a gonfie vele con Pierpaolo Pretelli al rapporto in «stand-by» con Tommaso Zorzi, dall'infanzia in cui la face… - ErbacciaCattiva : RT @chiara8780: Forza... Si comincia a Twittare... Start Work.. @tommaso_zorzi spacca tutto.. #tommasozorzi #isola -