Temptation Island, Pierpaolo Pretelli e Giulia invitati dalla redazione (Di giovedì 1 aprile 2021) A quanto pare, la redazione di Temptation Island si sarebbe fatta avanti con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, stanno ricevendo moltissime proposte televisive. Secondo insistenti indiscrezioni, tra queste proposte, c’è anche l’invito di Queen Mary. Scopriamo di più su questo scoop. Temptation Island 2021 è stato annunciato e i fan del programma, che non vedono l’ora di scoprire quali saranno le Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 aprile 2021) A quanto pare, ladisi sarebbe fatta avanti conSalemi. I due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, stanno ricevendo moltissime proposte televisive. Secondo insistenti indiscrezioni, tra queste proposte, c’è anche l’invito di Queen Mary. Scopriamo di più su questo scoop.2021 è stato annunciato e i fan del programma, che non vedono l’ora di scoprire quali saranno le Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

xAdrianax03 : Io che torno tra i prelemi dopo la smentita di Temptation Island - rose93784886 : RT @dobrevsunicorns: NON VANNO A TEMPTATION ISLAND ABBRACCIAMOCI #prelemi #hbdaygiuly - dobrevsunicorns : NON VANNO A TEMPTATION ISLAND ABBRACCIAMOCI #prelemi #hbdaygiuly - cipercepiamo : Giulia literally said: STO CAZZO CHE ANDIAMO A TEMPTATION ISLAND #hbdaygiuly #Prelemi - bastadramaa_ : Giulia e Pier non andranno a Temptation Island -