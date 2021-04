Advertising

FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Svizzera, l'esercito toglie obbligo dei mutandoni alle soldatesse #svizzera - AaronHLandau : RT @MediasetTgcom24: Svizzera, l'esercito toglie obbligo dei mutandoni alle soldatesse #svizzera - MediasetTgcom24 : Svizzera, l'esercito toglie obbligo dei mutandoni alle soldatesse #svizzera - LorenzoZL74 : @Quint_91 @treck3cktreck A ridatece l'esercito di leva(in versione Svizzera non la ex naia italiana) datemi retta. - danielproietti : Oggi abbiamo imparato 2 cose importantissime: la #Svizzera ha un esercito e le donne soldato svizzere, da oggi, una… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera esercito

Svolta storica indove sarà consentito ai membri dell'di indossare biancheria intima femminile nel tentativo di aumentare il reclutamento. La decisione, annunciata dai media locali, toglie di fatto l'...1865 - Guerra di secessione americana: battaglia di Five Forks (Petersburg, Virginia); l'... 1938 - LaNestlé commercializza il primo caffè solubile. 1945 - Seconda guerra mondiale: ...Svolta storica in Svizzera dove sarà consentito ai membri dell'esercito di indossare biancheria intima femminile nel tentativo di aumentare il reclutamento. La decisione, annunciata dai media locali, ...Svolta per le reclute rosa: l’esercito non costringerà più le donne a indossare l’intimo da uomo. La ministra: "Così altre ragazze intraprenderanno la carriera militare". L’obiettivo: 10% di ingressi ...