Spionaggio, resta in carcere il capitano Walter Biot. La moglie: “Non voleva fottere il paese” (Di giovedì 1 aprile 2021) Ordinanza di custodia cautelare in carcere per Walter Biot, il capitano di Fregata della Marina militare italiana accusato di Spionaggio. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma ha accolto nella sostanza la richiesta del pm Gianfederica Dito. L'ufficiale di Marina, Walter Biot, è accusato di aver passato documenti classificati a funzionari delle forze armate della Federazione russa. E' stato fermato dai carabinieri del Ros martedì sera con 5mila euro che gli sarebbero stati consegnati dagli uomini di Mosca. La Procura della Capitale contesta al capitano di fregata Walter Biot i reati di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, Spionaggio politico-militare e ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 aprile 2021) Ordinanza di custodia cautelare inper, ildi Fregata della Marina militare italiana accusato di. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma ha accolto nella sostanza la richiesta del pm Gianfederica Dito. L'ufficiale di Marina,, è accusato di aver passato documenti classificati a funzionari delle forze armate della Federazione russa. E' stato fermato dai carabinieri del Ros martedì sera con 5mila euro che gli sarebbero stati consegnati dagli uomini di Mosca. La Procura della Capitale contesta aldi fregatai reati di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato,politico-militare e ...

