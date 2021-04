Sicilia, altre sei zone rosse fino al 14 aprile: Dad dalla seconda media (Di giovedì 1 aprile 2021) Istituite altre sei zone rosse in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha appena firmato una nuova ordinanza che "blinda" da venerdì 2 a mercoledì 14 aprile i Comuni di: Borgetto, Ciminna, Mezzojuso e Partinico in provincia di Palermo, Lampedusa e Linosa nell'Agrigentino e Priolo Gargallo in provincia di Siracusa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) Istituiteseiin. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha appena firmato una nuova ordinanza che "blinda" da venerdì 2 a mercoledì 14i Comuni di: Borgetto, Ciminna, Mezzojuso e Partinico in provincia di Palermo, Lampedusa e Linosa nell'Agrigentino e Priolo Gargallo in provincia di Siracusa. L'articolo .

